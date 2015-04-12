ОБСЕ: возле Широкино возобновились боевые действия

Согласно обнародованном отчету ОБСЕ, в 18.35 11 апреля наблюдатели ОБСЕ услышали танковые выстрелы на восточной окраине контролируемого украинскими военными населенном пункте Бердянское (в 2 км на запад от Широкино). По данным СММ, выстрелы производились с территории, контролируемой правительством Украины, примерно в 500 м от их позиции, и огонь велся в сторону Широкино.

«После того как СММ покинули территорию – через 15 минут после обстрела танка – они услышали огонь из стрелкового оружия и пулеметов между сторонами, которые контролируют Бердянское и Широкино», - говорится в сообщении.

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В 19.05 наблюдатели в Мариуполе слышали звуки, которые расценили как прерывистый и тяжелый огонь миномета в районе Бердянского-Широкино, и увидели вспышки, указывающие на такой огонь из этой области. По оценкам СММ, боевые действия длились около трех часов.

Совместный Центр по контролю и координации – на основе наблюдений персонала в Безымянном, расположенном между Бердянским и Широкино, – позже подтвердил общие замечания СММ, но добавил, что артиллерия также была применена в том, что он охарактеризовал как интенсивный бой. В Центре также отметили, что, несмотря на заявления так называемой «ДНР» о неустановленном числе жертв среди мирного населения в Широкино в ходе боя, боевики отказали наблюдателям СММ в доступе в село 11 апреля.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 апреля, с 18.00 до полуночи в зоне проведения АТО боевики 18 раз нарушили режим тишины и обстреляли украинские войска.