Трамп анонсировал большое торговое соглашение с Британией после Brexit

По словам президента США, членство Великобритании в ЕС тормозило развитие отношений между Вашингтоном и Лондоном.

Президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону большую торговую сделку после Brexit.

Об этом он заявил перед встречей с британским премьером в рамках саммита "Большой семерки" во Франции, сообщает Reuters.

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Трамп, в частности, поддержал намерение Великобритании покинуть Европейский Союз, подчеркнув, что членство в ЕС тормозило развитие отношений между Вашингтоном и Лондоном.

«Мы намерены заключить очень значительную торговую сделку - большую, чем мы когда-либо имели с Великобританией. Вскоре для этого не будет никаких преград, не будет якоря вокруг лодыжки, а это то, что она до этого имела. У нас будут хорошие торговые переговоры и речь пойдет о больших цифрах», - заявил президент США.

Он также добавил, что считает Джонсона именно тем премьер-министром, который сможет вывести Британию из Евросоюза.

Со своей стороны, глава британского правительства заявил, что торговые переговоры с США будут жесткими, но на американском рынке есть огромные возможности для бизнеса Британии.

Как сообщал УНИАН, Борис Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску и предложил поменять условия выхода страны из состава Евросоюза. Туск отклонил предложение Джонсона, обвинив премьера Британии в отсутствии реалистичных предложений по границы после Brexit.