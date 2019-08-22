Свободная "киса": стало известно, когда в Берлине установят кабинки для быстрого секса (видео)

Секс-боксы имеют кнопку тревоги и аварийный выход для женщин. Появятся секс-боксы не ранее, чем через год.

В столице Германии посреди жилых домов появятся секс-кабинки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Таким образом местные власти хотят решить проблему уличной проституции. Нередко проститутки предоставляют клиентам сервис, не слишком скрываясь, а это раздражает местных жителей. Проституция в Германии легализована. Такие секс-боксы уже ставили в Нидерландах и других городах Германии. Но Берлин впервые может поставить секс-боксы в центре.

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«Проститутки на улице Курфюрстенштрассе стоят как днем, так и ночью. Секс-услуги здесь, как фаст-фуд. Быстро и дешево», - рассказывает корреспондент.

Уличная проституция на этой улице появилась задолго до легализации секс-услуг. Проститутки здесь стояли до падения Берлинской стены и даже до Второй мировой войны. Теперь большинство секс-работниц – иностранки, говорят в социальной службе.

«Это катастрофа для целого города. В самом центре иметь такую улицу. Это просто ужасно», - рассказывает местный житель.

Секс-боксы имеют кнопку тревоги и аварийный выход для женщин. Появятся секс-боксы не ранее, чем через год.

Как сообщал УНИАН, в Амстердаме хотят закрыть квартал красных фонарей.