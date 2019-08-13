Секс-МакДрайв: в Берлине предложили открыть бордель быстрого обслуживания

Таким образом в Берлине намерены бороться с проституцией на улице Курфюрстенштрассе, которая считается основным местом обитания "жриц любви" в городе.

В районе старого аэропорта Темпельхоф в Берлине хотят открыть кабинки для мужчин, желающих воспользоваться услугами проституток в салоне собственного автомобиля.

С таким предложением выступил мэр берлинского округа Митте Стефан фон Дассель, сообщает "Би-би-си".

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Чиновник, представляющий партию зеленых, намерен бороться с проституцией на улице Курфюрстенштрассе. Она считается основным местом обитания "жриц любви" в Берлине, чем-то напоминая квартал красных фонарей в Амстердаме.

Местные жители уже давно призывают власти повлиять на ситуацию.

"Местные жители и представители бизнеса на протяжении многих лет призывают запретить уличную проституцию", - говорится в заявлении мэра округа.

Отмечается, что городской сенат отказывается вводить ограничения на этот род занятий, поскольку опасается ухудшения общей ситуации.

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По словам мэра, на Курфюрстенштрассе клиенты стремятся получить сексуальные услуги по такой низкой цене, что проститутки вынуждены обслуживать максимальное число людей, чтобы получить минимальный доход.

Также он отмечает, что большинство секс-работниц - это приезжие из Восточной и Юго-Восточной Европы.

Фон Дассель полагает, что запрет проституции на Курфюрстенштрассе и ее перенос в район бывшего аэропорта обезопасит секс-работниц. Он предлагает построить там комплекс, который будет включать в себя небольшие крытые боксы, в которые клиенты смогут заезжать в своих автомобилях.

Как сообщал УНИАН, в Амстердаме хотят закрыть квартал красных фонарей.