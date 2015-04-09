Польша опубликовала свои варианты стенограмм последних минут самолета Качиньского

20:40, 09 апреля 2015
Мир
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Военная прокуратура Польши, которая расследует причины катастрофы президентского самолета ТУ-154М под Смоленском, решила опубликовать стенограммы записей переговоров из кабины пилотов.

/ wikipedia.org

Около 200 страниц документов появилось на сайте ведомства, сообщает ТАСС.

Ранее прокуратура отказывалась распространять эти материалы дела, но из-за появления в местных СМИ копии стенограмм и начавшихся из-за этого спекуляций она изменила свое решение. Как выяснилось, польские следователи располагают несколькими вариантами расшифровки записей.

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Ранее польская радиостанция RMF FM опубликовала стенограмму разговоров в кабине пилотов. Она опровергла версию о том, что крушение произошло в результате диверсии со стороны русских, широко распространенную в Польше, но оспариваемую польскими властями.

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