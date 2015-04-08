The Guardian: Пилотов самолета, разбившегося под Смоленском, заставили приземлиться в тумане

Об этом пишет Эндрю Макдауэл в статье под названием «Пилотов самолета, разбившегося под Смоленском, заставили приземлиться в тумане», опубликованной в британской газете The Guardian.

Стенограмму разговоров во вторник представила польская радиостанция RMF FM. Она опровергает версию о том, что крушение произошло в результате диверсии со стороны русских, широко распространенную в Польше, но оспариваемую польскими властями.

Это сенсационное сообщение появилось в момент, когда Польша готовится к президентским выборам, которые должны состояться в мае, и к парламентским выборам, запланированным на осень, во время которых брат-близнец покойного президента возглавит правое крыло оппозиции.

«10 апреля будет пятая годовщина этой авиакатастрофы, и это середина избирательной кампании. Поэтому эта информация может иметь лишь временное или местное значение, как небольшая граната, которую бросили в эпицентр избирательной кампании», – рассказал Guardian Кшиштоф Бобински, польский политолог, связанный с правящей партией «Гражданская платформа».

В результате крушения самолета под российским Смоленском погибли президент Польши Лех Качиньский и его супруга, глава центрального банка, военные чиновники и другие высокопоставленные должностные лица. Они летели на траурные мероприятия, приуроченные к 70-й годовщине катынской трагедии, во время которой тысячи польских офицеров были расстреляны советской тайной полицией.

Согласно стенограмме, экипаж неоднократно просил пассажиров успокоиться или покинуть кабину пилотов. Пилоты предложили изменить маршрут или вернуться назад из-за тумана, но под давлением были вынуждены приземлиться, чтобы президент не опоздал на мероприятия.

По данным радиостанции, командующий ВВС Польши Анджей Бласик за 41 секунду до катастрофы сказал пилотам: «вы легко с этим справитесь». Где-то за 15 минут до этого высокопоставленный чиновник польского МИД сказал капитану «мы будем пробовать до тех пор, пока у нас не получится». Стенограмма также указывает на то, что пассажиры, которые находились внутри или возле кабины пилотов, пили пиво.

Представитель военной прокуратуры Варшавы, которая ведет расследование авиакатастрофы, сказал, что в стенограмме есть неточности, не объяснив, какие именно, сообщает Reuters.

Он добавил, что результаты тестов показали, что члены экипажа и пассажиры, которые упоминаются в стенограмме, не были в состоянии алкогольного опьянения.

Радиостанция RMF сообщила, что стенограмма появилась после того как польские следователи использовали новую технологию для расшифровки части записей, которые предоставили российские власти, и которые раньше не удавалось разобрать.

«RMF является одной из лучших радиостанций», – рассказал Guardian представитель оборонной промышленности, который очень хорошо осведомлен о политике Польши. «Это была преднамеренная утечка информации во время избирательной кампании. [Это] все верно».

Результаты российского и польского расследования авиакатастрофы, указывающие на то, что трагедия произошла из-за ошибки пилота, оспаривали лидеры партии покойного президента Качиньского «Право и справедливость» (ПиС), которая сейчас находится в оппозиции.

Парламентарии предполагали, что самолет потерпел крушение после двух взрывов на борту, подозревая, что к трагедии могли быть причастны российские власти, поскольку Качиньский занимал открыто антироссийскую позицию. А тот факт, что самолет летел на мероприятия, приуроченные к годовщине катынского расстрела, события, произошедшего во время войны, которое Москва долгое время отрицала, еще больше накалил обстановку.

Мацей Ласек, возглавляющий экспертную группу, которой было поручено объяснить причины и обстоятельства авиакатастрофы под Смоленском, сообщил Guardian, что стенограмма, по сути, не противоречит выводам комиссии Миллера, которая занимается расследованием катастроф с участием военных самолетов в Польше, и которая опубликовала официальные выводы Варшавы о крушении в 2011 г.

«Информация, опубликованная сегодня в средствах массовой информации просто дополняет отчет комиссии Миллера некоторыми деталями», – сказал Ласек. «Это не меняет причин катастрофы, установленных комиссией, как и рекомендаций по обеспечению безопасности, сформулированных в докладе с целью предотвратить подобные авиакатастрофы в будущем, которые были единственной целью расследования комиссии Миллера».

Брат-близнец покойного президента, Ярослав, будет возглавлять «Право и справедливость» на парламентских выборах осенью, во время которых, как ожидается, эта партия составит серьезную конкуренцию «Гражданской платформе». Он предполагает, что его брата убили, а его сторонники обвиняют руководство «Платформы» в сокрытии преступления.

«Многие в ПиС рьяно поддерживают идею о том, что авиакатастрофа была каким-то образом подстроена, что это не был несчастный случай», – сказал Бобински. «Это двойная трагедия, поскольку погибло почти 100 человек, а также потому, что 30% поляков верят в эту теорию заговора».

Он не думает, что новая информация сильно повлияет на ход президентских выборов, которые, как ожидается, выиграет лидер партии «Гражданская платформа» Бронислав Коморовский.

«Это может незначительно повлиять на парламентские выборы. Просто те, кто верят в теорию заговора, немного сбиты с толку. Но в большей степени это говорит нам о том, какая сейчас обстановка на высшем уровне военно-воздушных сил, ведь теперь ситуация, хотелось бы надеяться, прояснилась и не будет влиять на политическую кампанию».