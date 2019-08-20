В Рио де Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус и угрожает сжечь 37 заложников (видео)

Преступник не выдвигал никаких особых требований, в полиции считают, что у него есть «психологические проблемы».

В бразильском Рио де Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус и удерживает в заложниках 37 человек, угрожая поджечь автомобиль вместе с людьми.

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Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на информацию полиции. С преступником ведут переговоры. По меньшей мере шестеро заложников были освобождены. По словам чиновников, мужчина называл себя полицейским, но эта информация не подтвердилась.

Представитель полиции рассказал телеканалу TV Globo, что преступник не выдвигал никаких особых требований, и у него, по всей видимости, есть «психологические проблемы».

На место прибыл спецназ со снайперами. Движение на мосту, где случился инцидент, заблокировано в обоих направлениях, сотни автомобилей попали в пробку.

Вооруженный неадекват захватил автобус с пассажирами в бразильском #RiodeJaneiro



Транспорт стоит на мосту и окружен с обеих сторон полицией. С захватчиком ведут переговоры, часть людей удалось вывести#Brazilpic.twitter.com/LW27rYcoz9 — Jurij (@Jurij_ru) August 20, 2019

Ранее сообщалось, что полиция США предотвратила три попытки массовых убийств в стране, задержав троих подозреваемых, готовивших преступления независимо друг от друга.