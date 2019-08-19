Трое жителей США задержаны по подозрению в подготовке массовых убийств

В начале августа в США за одни сутки произошли два случая массовых убийств.

Полиция США предотвратила три попытки массовых убийств в стране, задержав троих подозреваемых, готовивших преступления независимо друг от друга.

Так, в штате Коннектикут задержан 22-летний Брэндон Вэгшол, заявлявший в фейсбуке, что намерен устроить стрельбу в общественном месте, сообщает Медуза со ссылкой на CNN.

При обыске у него дома было обнаружено несколько видов оружия, в том числе пистолет и винтовка с лазерным прицелом.

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Вторым задержанным стал 25-летний Тристан Скотт из Флориды. Он отправил серию сообщений своей бывшей девушке, заявив, что намерен убить не менее 100 человек, например, в школе. Та сообщила в полицию. У Скотта изъято охотничье ружье.

Еще один подозреваемый - 20-летний Джеймс Патрик Рирдон из Огайо - задержан за угрозы устроить стрельбу в еврейском центре города Янгстаун. При обыске у него найден тайник с оружием.

Как сообщал УНИАН, в начале августа в США за одни сутки произошли два случая массовых убийств. В Эль-Пасо, штат Техас, 21-летний Патрик Крузиус открыл стрельбу из винтовки в супермаркете Walmart, убив 22 человека. Вскоре в городе Дейтон, штат Огайо, 24-летний Коннор Беттс устроил стрельбу около одного из баров, застрелив девятерых человек.