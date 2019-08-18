Наводнения в Индии унесли жизни более тысячи человек

Большинство из них утонули, погибли из-за оползней или обрушения зданий.

Всего с июня из-за наводнения в Индии погибли более тысячи человек.

Об этом сообщает DW со ссылкой на dpa.

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В девяти регионах, главным образом на северо востоке и на западе страны, ливни унесли жизни 1038 человек. Большинство из них утонули, погибли из-за оползней или обрушения зданий.

В частности, в штате Махараштра погибли 245 человек, в Керале - 155, в Западной Бенгалии - 154, в Бихаре - 130. Наводнения в Индии были вызваны муссонными ливнями. Сезон дождей, как правило, длится в этом регионе до сентября.

Как сообщал УНИАН, в швейцарском Шамозоне в результате наводнения пропали 37-летний мужчина и шестилетний ребенок. Машину, в которой они находились, забрал мощный грязевой поток.