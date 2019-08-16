The Economist: Репрессии в России уже не работают так, как раньше

Кремль боится, что протесты в Москве запустят цепную реакцию по всей стране.

В этом месяце исполнилось 20 лет как президент Борис Ельцин назначил мрачного руководителя службы безопасности по имени Владимир Путин премьер-министром России. В следующую новогоднюю ночю больной Ельцин сделал экс-агента КГБ своим преемником.

Но в годовщину своего прихода к власти у Путина мало причин для празднования, - пишет The Economist. 10 августа, как и в предыдущие пять уикендов, россияне вышли на улицы требовать допуска оппозиционных политиков к участию в выборах городской Думы Москвы. Ведь их незаконно исключили из этой кампании. С флагами России 50-60 тысяч демонстрантов заполнили широкие столичные улицы.

"Россия будет свободной", - скандировали они во время крупнейшей акции протеста с 2012 года, когда друзья Путина опять сфальсифицировали для него результаты голосований.

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У городской Думы мало власти. Но дерзкое вмешательство превратило скучные местные выборы в политический кризис для Кремля. Оппозиционных политиков в России часто выставляют ослабшими. Но в этот раз у них были неплохие шансы получить места. Путин, кажется, изо всех сил пытается не пустить своих критиков на выборы.

Протесты начались в очень опасные времена для Путина, чей рейтинг начал рушиться после того, как правительство России подняло пенсионный возраст. Оживленное оппозиционное движение сосредоточилось исключительно на выборах городской Думы в Москве. Но участники протестов использовали новый импульс, чтобы выразить недовольство коррумпированностью власти и бедностью. В этом месяце даже российское правительственное ведомство "Росстат" признало, что четверть российских детей живут в бедности.

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Издание пишет, что опасность для Путина сейчас заключается в том, что протесты в Москве могут запустить цепную реакцию по всей России. На государственном форуме на юге страны на этой неделе участники, среди которых были представители молодежной ветви "Единой России", выражали недовольство коррупцией и неравенством, которые до этого времени звучали только в местах проведения оппозиционных акций в Москве.

"У нас есть только одно решение - революция. Мы будто взрывоопасный коктейль. И мы готовы взорваться", - сказала одна из участниц форума.