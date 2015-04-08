Warner Bros снимет фильм о Березовском и Абрамовиче
Кинокомпании Warner Bros. и RatPac Entertainment намерены снять фильм, героями которого, в частности, станут российские предприниматели Борис Березовский и Роман Абрамович, сообщает The Hollywood Reporter.
Картина будет основана на книге американского писателя и сценариста Бена Мезрича «Однажды в России: Восхождение олигархов — подлинная история об амбициях, богатстве, предательстве и убийстве», сообщает Lenta.ru.
Сочинение Мезрича появится на полках книжных магазинов в США 2 июля. Издание отмечает, что идея книги принадлежит кинорежиссеру Бретту Рэтнеру («Час пик», «Люди Икс: Последняя битва», «Несносные боссы»), который был лично знаком с несколькими российскими олигархами. Он и предложил Мезричу, по книгам которого были сняты «Социальная сеть» и «Двадцать одно», написать об этом книгу.
Читайте такжеПоказания Березовского: Литвиненко собирал досье на Абрамовича
Сам Рэтнер выступит в качестве исполнительного продюсера будущей картины, но с ее режиссером, как и с актерами, пока не определились. Не уточняется также дата релиза ленты.