Warner Bros снимет фильм о Березовском и Абрамовиче

Картина будет основана на книге американского писателя и сценариста Бена Мезрича «Однажды в России: Восхождение олигархов — подлинная история об амбициях, богатстве, предательстве и убийстве», сообщает Lenta.ru.

Сочинение Мезрича появится на полках книжных магазинов в США 2 июля. Издание отмечает, что идея книги принадлежит кинорежиссеру Бретту Рэтнеру («Час пик», «Люди Икс: Последняя битва», «Несносные боссы»), который был лично знаком с несколькими российскими олигархами. Он и предложил Мезричу, по книгам которого были сняты «Социальная сеть» и «Двадцать одно», написать об этом книгу.

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Сам Рэтнер выступит в качестве исполнительного продюсера будущей картины, но с ее режиссером, как и с актерами, пока не определились. Не уточняется также дата релиза ленты.