В Лондоне загадочной смертью погиб богатый друг Березовского

Полиция утверждает, что это было самоубийство. По одной из версий, причиной самоубийства могли стать миллионные долги после загадочной сделки в России и судебная тяжба с бывшей женой, сообщает Газета.ги.

В 2006 году Скот Янг развелся со своей женой Мишель, с которой они были в браке в течение 11 лет. Госпожа Янг потребовала от мужа половину его активов, которых, по ее данным, у него было не меньше чем на два миллиарда фунтов. Однако миллионер утверждал, что сделка, связанная с приобретением недвижимости в Москве на 2 миллиарда фунтов, оставила его без гроша в кармане.

В 2005 году Янг объединился с бывшим деловым партнером Бориса Березовского Русланом Фомичевым, чтобы инвестировать в сделку по застройке бывшей фабрики красок в Москве. Однако, по словам Янга, сделка прогорела и он остался должен 28 миллионов фунтов.

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В 2010 году Скот Янг объявил себя банкротом. В то же время от богатой жизни не отказался. Экс-супруга не поверила Янгу и наняла частных детективов, чтобы те проследили за обедневшим в один миг мистером Янгом. Она была уверена, что бывший муж спрятал свое имущество с помощью партнеров — например, таких, как Борис Березовский, которого загадочная смерть настигла в прошлом году.

Согласно расследование The Guardian, акции Янга не сгорели, а хранятся в офшорах. Суд в 2013 году оценил его состояние в 40 миллионов фунтов и за отказ раскрыть подробности своего богатства посадил Скотта Янга на шесть месяцев в тюрьму. После освобождения он вновь вернулся к привычному образу жизни.

Правда, по свидетельствам некоторых знакомых Янга, этот год выдался для него совсем непростым. Он должен был вернуть долг в 28 миллионов фунтов, но не сделал этого, хотя речь шла о конкретном сроке.

Мнения знакомых и друзей Янга по поводу причин его смерти разделились и часть друзей Скотта Янга скептически отнеслись к версии самоубийства.

"Он был великим человеком и хорошим отцом. Но его подвела британская правовая система. Мы не знаем, был ли это на самом деле суицид", - отметил один из знакомых.

Еще одна знакомая указала полицейским на связь с загадочной смертью Бориса Березовского, с которым его, вероятно, связывал таинственный "Project Moscow".