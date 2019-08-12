Власти РФ анонсировали "день шашлыка" во время очередного шествия за честные выборы

Организаторы мероприятия предлагают всем желающим "отдохнуть от городской суеты".

Центральный парк культуры и отдыха имени Горького анонсировал новый фестиваль 17 августа - в день, на который в мэрию Москвы подана заявка на согласование шествия за честные выборы по бульварам города.

Как пояснили в пресс-службе парка, на этот раз музыкальное шоу приурочено к 91-й годовщине комплекса, передает Deutsche Welle.

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Организаторы мероприятия предлагают всем желающим "отдохнуть от городской суеты". Название групп, которые будут участвовать в концерте, в пресс-службе не уточняют.

Кроме того, власти 17 августа собираются провести в парках и зонах отдыха Подмосковья эко-акцию "Мангал-марафон", которая пройдет под девизом: "Шашлык - чистый пикник!"

В программе - совместный розжиг муниципалитетами "Мангалов чистых желаний", челлендж "Забутыль по-чистому! " и "Забань по-чистому! ", а также конкурс частушек и художественных работ в стиле "Шампуропись".

Как сообщал УНИАН, по разным данным, в мероприятии 10 августа приняли участие от 20 до 50 тысяч человек, что сделало его самым масштабным протестом в Москве за последние годы.

Российская полиция задержала 352 человека в связи с акциями протеста