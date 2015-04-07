The New York Times: Размахивая наличными, Путин пытается посеять разногласия в ЕС и преодолеть санкции

Об этом пишет Эндрю Хиггинс в статье «Размахивая наличными, Путин пытается посеять разногласия в ЕС и преодолеть санкции», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Но улыбка не сходила с лица Путина, когда он недавно принимал президента Кипра Никоса Анастасиадиса в Москве. Путин заявил, что отношения со средиземноморским государством "носят давний, дружеский и многоплановый характер", и согласился продлить - на существенно улучшенных в пользу Кипра условиях - российский кредит в размере 2,5 млрд долларов.

Переход от ярости к заявлениям о вечной дружбе продемонстрировал известный талант Путина к тактическим «сальто». Но он также показал свою непреклонную решимость преодолеть санкции, наложенные на Россию Соединенными Штатами и Европейским Союзом из-за аннексии Крыма Москвой и поддержки вооруженных повстанцев на востоке Украины.

С помощью лести, денег, исторической и идеологической пропаганды Путин методично атаковал самые слабые звенья Европейского Союза в рамках кампании по утверждению своего влияния в некоторых из самых неспокойных уголков Европы. Очевидная цель – расколоть хрупкое западное единство с помощью конфликта в Украине.

В среду следующим Москву посетит новый премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Еще до поездки, Ципрас заявил, что он выступает против санкций в отношении России, называя их «тупиковой политикой».

В воскресенье, усилия Путина по отделению сторонников от Европейского Союза стали причиной нового раскола, после того, как посол США в Праге раскритиковал решение президента Чешской Республики, Милоша Земана, посетить военный парад в Москве 9-го мая. А в феврале, Путин посетил Венгрию, автократического отступника Европейского Союза, навязав ряд экономических сделок.

России до сих пор не удавалось превратить такую поддержку во что-то более конкретное против санкций, которые требуют согласия всех 28 членов Европейского союза. Но опасность раскола растет.

В интервью на прошлой неделе здесь, в Никосии, столице Кипра, Анастасиадис сказал, что у Кипра серьезные сомнения по поводу европейской политики в отношении России, и он был частью «группы государств-членов, которые имеют те же опасения».

Он исключил расхождения с тем, что на данный момент остается консенсусом в пользу сохранения экономического давления на Россию. Но он сказал, что ожидает единогласного голосования в пользу отмены санкций, когда придет время их пересмотра этим летом.

Он сказал, что убежден, что Путин «понимает последствия дальнейшего военного присутствия» в Украине и «показал серьезность намерений», подписав соглашение о прекращении огня в феврале.

Трещины в европейской политике в отношении России представляют трудную задачу для Дональда Туска, бывшего премьер-министра Польши, а ныне президента Европейского Совета, органа в Брюсселе, который представляет 28 лидеров Европейского Союза.

«Сегодня самая важная задача – сохранить Европу единой», сказал Туск в прошлом месяце, ссылаясь на «очень хрупкий и сложный консенсус», которого достигли европейские страны после аннексии Крыма Москвой в марте прошлого года.

Умение Москвы создавать трещины в европейском единстве видно на примере Кипра, маленькой страны, которая из-за своих тесных исторических, религиозных и экономических связей с Россией, взяла на себя слишком сложную роль ключевого игрока в геополитической борьбе, которая началась в результате конфликта в Украине.

На Кипре, который тянут в противоположных направлениях внешние силы, находятся британские военные базы и большие разведывательные объекты, он также разрешает кораблям ВМФ США швартоваться в его портах и является членом ЕС с 2004 года.

Тем не менее, Кипр по-прежнему считает Россию жизненно важным дипломатическим защитником, особенно в отношении военной оккупации Турцией северной части страны, а также важнейшим источником для бизнеса в своей отрасли финансовых услуг, по-прежнему одной из основ экономики, несмотря на обвал 2013 года.

Соглашение, подписанное в ходе визита Анастасиадиса в Москву, позволяет российским военным кораблям швартоваться в Лимассоле, который является коммерческим центром Кипра и сильно зависит от состоятельных россиян, которые хотят основать компании-однодневки, чтобы перевести свои активы за рубеж.

Анастасиадис настаивал на том, что военные соглашения, подписанные в Москве, просто продлили договор 1996 года и не являются «чем-то новым». Однако, условия соглашений держат в тайне, так что невозможно узнать, что удалось получить России.

Анастасиадис, который поехал в Москву сразу после восстановления от операции на сердце в Нью-Йорке, отрицал поворот от Запада в сторону России. Как лидер маленькой страны, разделенной со времен турецкого вторжения в 1974 году и расположенной на линии разлома между Востоком и Западом, Анастасиадис сказал, что стремится сохранить хорошие отношения со всеми сторонами и "даже с дьяволом". Он добавил: "Я не могу позволить себе выбирать друзей".

Он сказал, что Россия также может получить роль в поиске и разработке запасов газа у берегов Кипра, предприятие до сих пор монополизированное исключительно западными компаниями.

Посол России на Кипре, Станислав Осадчий, сказал газете, которая издается на русском языке, одной из нескольких в Лимассоле, обслуживающих значительное русскоязычное население города, что встреча Анастасиадиса с Путиным «показала, что, несмотря на попытки изолировать Россию и возродить холодную войну, есть страны, которые не хотят этого».

Посольство России в Никосии отреагировало с яростью в прошлом году, когда Макариос Друсиотис, историк и советник президента, опубликовал дипломатическую историю, которая подробно описывала российское двуличие в отношениях с Кипром. Посольство осудило книгу как «политически неприемлемую» и подвергло критике Друсиотиса, который потерял свою работу советника Анастасиадиса.

Соединенные Штаты, напротив, изо всех сил стремились быть услышанными. Когда Россия купалась в похвалах масс-медиа за реструктуризацию кредита Кипру, посол Соединенных Штатов, Джон М. Кениг, пытался ослабить энтузиазм сообщениями в Twitter, которые многие толковали как подразумевающие связь между визитом господина Анастасиадиса в Москву и спустя несколько дней убийством российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Сообщения в Twitter вызвали бурю негодования, что побудило посла США заявить, что его комментарии были «неправильно поняты».

«Для многих людей на этом острове, Россия – спаситель», сказал Гарри Цимитрас, директор норвежской исследовательской компании PRIO Cyprus Center (Никосия). Это, добавил он, создает благодатную почву для усилий Москвы по «проникновению в Европейский Союз» и «демонстрации того, что она может нарушить определенные правила», пропагандируемые Вашингтоном и Брюсселем.

Василис Зерталис, глава финансовой компании Prospectacy, назвал Кипр «маленькой фигурой на большой шахматной доске». Европа, по его словам, пыталась продвигать свою позицию во время банковского кризиса 2013 года, стремясь покончить с ролью Кипра – рая для российских денег.

«Они хотели отпугнуть россиян», сказал он. «Но оставшиеся деньги были из Великобритании, из других европейских стран и Америки».

Обычные киприоты и политики, сказал он, «все отказались от Европейского Союза» из-за суровых условий спасения в 2013 году, и потому что они «знают, что Соединенные Штаты никогда не выступят против Турции».

«Поэтому», сказал он, «единственными союзниками Кипра в действительности можно считать Россию и, возможно, Китай».