"Единая Россия" укрепила связь с вьетнамскими коммунистами

Церемония прошла в Ханое в присутствии премьер-министра России Дмитрия Медведева и генерального секретаря ЦК КПВ Нгуена Фу Чонга, передает ТАСС.

Подписи под документом поставили член Президиума Генерального совета ЕР Андрей Климов и заведующий отделом международных связей ЦК вьетнамской Компартии Хоанг Бинь Куан.

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"Этот протокол фактически идет в развитие соглашения о сотрудничестве между нашими партиями, которое было заключено в 2009 году. Это - программа четко сформулированных шагов по развитию партнерства между правящими партиями, рассчитанная на период 2015-2017 годов", - прокомментировал Климов подписанный документ.