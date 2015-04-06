В Болгарии перевернулся грузовик с людьми: есть жертвы
01:23, 06 апреля 2015Мир
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В ДТП, которое произошло возле города Шумен, один человек погиб и еще 27 пострадали, 20 человек госпитализированы в местную больницу
В Болгарии перевернулся грузовик с людьми / bginfo.su
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Новое телевидение Болгарии.
По сообщениям местных СМИ, перевернулся грузовой автомобиль ГАЗ-66, в кузове которого находилось 37 человек.
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В результате происшествия погибла одна женщина, один человек находится в коме, и еще 20 человек госпитализированы.
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