В Болгарии перевернулся грузовик с людьми: есть жертвы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Новое телевидение Болгарии.

По сообщениям местных СМИ, перевернулся грузовой автомобиль ГАЗ-66, в кузове которого находилось 37 человек.

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В результате происшествия погибла одна женщина, один человек находится в коме, и еще 20 человек госпитализированы.