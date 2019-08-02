В резиденции британского премьера установили часы обратного отсчета до "Брексита"

Великобритания покинет Евросоюз в полночь 1 ноября.

В резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона установили часы с обратным отсчетом до даты выхода Британии из Евросоюза.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на британское издание Daily Mirror.

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Такие же часы установлены и в офисе правящей Консервативной партии. Часы отсчитывают время до 23:00 31 октября, а в полночь 1 ноября, как ожидается, Великобритания покинет Евросоюз.

Напомним, новый глава правительства Великобритании Борис Джонсон считает, что у страны "есть все шансы" заключить новую сделку по Брексит, что не удалось сделать Терезе Мэй. После вступления в должность Джонсон первым делом создал специальный "военный кабинет министров", шестеро членов которого проводят собрания ежедневно.