Джонсон заявил, что Великобритания готова на Brexit без соглашения с ЕС

Он отметил, что основной причиной, по которой британский парламент не поддержал соглашение, заключенное предыдущим премьером Терезой Мэй с Брюсселем, был «запасной план» по ирландской границе.

Великобритания готова выйти из Европейского Союза без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности.

Об этом заявил новый премьер-министр Британии Борис Джонсон, выступая в парламенте, сообщает Общественное со ссылкой на BBC.

«Я надеюсь, что ЕС передумает и не станет отказываться от внесения каких-либо изменений в соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Если они не передумают, нам, конечно, придется выйти из ЕС без соглашения по статье 50», — сказал Джонсон.

Он отметил, что основной причиной, по которой британский парламент не поддержал соглашение, заключенное предыдущим премьером Терезой Мэй с Брюсселем, был «запасной план» по ирландской границе.

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Ранее Джонсон объявил список новых министров в правительстве.

23 июля Джонсон выиграл внутрипартийные выборы у главы МИД Джереми Ханта и стал 77-м премьером Соединенного Королевства.

На следующий день, 24 июля, Королева Елизавета II традиционно назначила лидера Консервативной партии Великобритании Бориса Джонсона главой британского правительства.