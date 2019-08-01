Россия устроила масштабные учения ВМФ в Балтийском море

Суда Северного флота России также приступили к отработке задач в Баранцевом море.

В Балтийском море сегодня стартовали масштабные российские оперативные учения "Океанский щит - 2019".

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Как сообщает российское агентство ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ, в учениях задействованы около 70 судов и 58 летательных аппаратов.

Учения пройдут с 1 по 9 августа 2019 года под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.

"Всего привлекается 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, 10634 человека личного состава Вооруженных сил РФ", - сообщили в Минобороны РФ.

В ходе учений будут отрабатываться вопросы применения межфлотской группировки ВМФ и навыки по управлению силами флота.

Кроме того, как сообщается на сайте Минобороны РФ, корабли и суда обеспечения Северного флота также приступили к совместной отработке задач в Баренцевом море в составе арктической группировки.

Силы ВМФ выполнят маневрирование в походном ордере, проведут учение по связи, отработают ряд учений по материально-техническому обеспечению и прочим задачам. Экипажи кораблей отработают задачи противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороне.

В состав арктической группировки вошли большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», спасательно-буксирное судно «Памир», танкер «Сергей Осипов» и ледокол «Илья Муромец».