Российского оппозиционера Навального выписали из больницы и вернули в СИЗО

Предположение об отравлении "неопределенными химическими веществами" так и не проверили.

Российского оппозиционера Алексея Навального выписали из московской 64-й городской больницы.

Об этом сообщила после его врач Анастасия Васильева, передает Дождь.

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"Его только что под конвоем увезли в спецприемник", - уточнила она.

По словам Васильевой, Навальному диагностировали контактный дерматит. После лечения ему стало лучше. Одновременно врач выступила против выписки, ведь предположение об отравлении "неопределенными химическими веществами" так и не проверили.

Напомним, Алексей Навальный был задержан 24 июля, когда вышел на утреннюю пробежку, в день рождения жены. Он был задержан за повторное нарушение установленного порядка организации или проведения несогласованного митинга или шествия. С какой именно акцией это связано — неизвестно.

28 июля стало известно о его госпитализации. Заявлялось, что причина - аллергия, но врач не исключала токсического повреждения кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего "третьего лица". Васильева просила провести судебно-медицинскую экспертизу.