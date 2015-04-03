Второй пилот A320 умышленно увеличил скорость аэробуса при снижении - данные "черного ящика"

Информация, полученная в ходе расшифровки второго "черного ящика", указывает на виновность второго пилота в крушении самолета А320.

Об этом говорится в распространенном коммюнике французского Бюро расследования и анализа происшествий на транспорте (BEA), передает ТАСС.

"Первые полученные данные говорят о том, что находившийся в кабине пилот инициировал снижение и изменил настройки автопилота, чтобы увеличить скорость самолета при снижении", - отмечается в отчете экспертов.

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Второй "черный ящик" А320 был найден в четверг, после чего был доставлен в Париж для расшифровки.

Как выяснило следствие после расшифровки информации с первого найденного "черного ящика", записывавшегося переговоры в кабине, трагедия произошла по вине второго пилота - 28-летнего Андреаса Лубица, который умышленно направил самолет к земле. При этом Лубиц воспользовался тем, что командир экипажа временно покинул кабину, и заблокировал дверь.