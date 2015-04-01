На месте крушения самолета Germanwings нашли видеозапись последних секунд полета

Ее сделал кто-то из пассажиров или членов экипажа самолета, передает meduza.io со ссылкой на журналистов немецкой газеты Bild и французского журнала Paris Match

В открытом доступе запись не опубликована.

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По словам журналистов, изображение сильно смазано, и различить лица людей невозможно. На записи слышны крики пассажиров, в том числе возгласы «Боже мой!» на трех языках. Также различимы звуки ударов — предположительно это командир воздушного судна пытался выломать дверь в кабину пилотов.

Ранее УНИАН сообщал, что следователи не исключают, что аэробус А320 мог разбиться из-за технических неполадок.

Напомним, Airbus A320 авиакомпании Germanwings разбился 24 марта в Альпах, все 150 человек на борту погибли.