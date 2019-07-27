Франция обвинила РФ в использовании спутника для шпионажа за аппаратами других государств

Российский спутник "Луч-Олимп" использовался для шпионажа за спутниками других государств и способствовал сбоям в их работе, заявила министр обороны Франции Флоренс Парли.

Российский спутник "Луч-Олимп", который в 2017 году перехватил сигнал с франко-итальянского военного спутника Athena-Fidus, оставил "визитную карточку" на восьми новых спутниках разных государств.

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Об этом заявила министр обороны Флоренс Парли 25 июля, сообщает издание Le Point.

По ее словам, "Луч-Олимп" использовался для шпионажа, "ослеплял" и способствовал сбоям в работе спутников.

Она отметила, что Франция "должна быть готова", так как "союзники и противники страны сейчас военизируют космос".

В российской госкорпорации "Роскосмос" заявили, что удивлены заявлением Парли и сомневаются в достоверности озвученной ею информации, пишет агентство ТАСС.

В сентябре 2018 года Парли обвинила российские власти в шпионаже с помощью спутника "Луч-Олимп" и заявила о необходимости наделить Францию "космической автономией" для противостояния угрозам, которые поступают от "некоторых крупных государств".