Российскую авиабазу в Сирии дважды за день обстреляли из систем залпового огня

Военные убеждают, что обошлось без жертв.

В Сирии утром и вечером 6 мая обстреляли авиабазу Хмеймім, где дислоцирована российская военная группировка.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Сегодня дважды, утром и вечером, была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим ", - сказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

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Он отметил, что огонь вели с восточного направления из района населенного пункта Завия, который расположен в Идлибской зоне деэскалации и контролируется группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам".

По словам генерала, всего было выпущено 36 реактивных снарядов, причем управление огнем боевики вели с помощью беспилотника.

"Обстрел отражены дежурными силами ПВО, жертв и разрушений на авиабазе нет", - добавил Купчишин. Все точки запуска ракет были обнаружены и подавлены силами российской авиации, а также огнем артиллерии сирийских правительственных войск", - сказал он.

Руководитель российского Центра также отметил резкое обострение ситуации и увеличение случаев нарушений боевиками режима прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации.

Ранее сообщалось, что войска сирийского президента Башара Асада и его российские союзники не прекращают массированные бомбардировки в двух провинциях Идлиб и Хама. Только в течение субботы, 4 мая, наблюдатели расположенного в Лондоне Сирийского центра наблюдения за соблюдением прав человека насчитали не менее 110 ударов с воздуха в этих двух провинциях.