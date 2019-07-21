У берегов Западной Африки загорелся украинский корабль (фото)

В результате пожара на судне пропал моряк.

Сильный пожар вспыхнул на одном из четырех украинских океанских траулеров «Иван Голубец», который сейчас находится в районе Западной Африки.

Об этом сообщает «Думская», ссылаясь на членов экипажа.

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По их словам, в результате происшествия пропал один моряк - моторист. Его поиски ведутся. Насколько серьезны повреждения, полученные траулером, пока не известно.

Отметим, что последний раз АИС судна, которое сейчас ходит под грузинским флагом, зафиксировала его местоположение возле порта Нуадибу, что на северо-западе Мавритании. Это было десять дней назад. После этого «Голубец» по неизвестной причине отключил передающее устройство и исчез с электронных карт.

В настоящее время в государственной собственности Украины находится всего четыре океанских судна: «Капитан Русак», «Иван Голубец», «Алексей Слободчиков» и «Профессор Михаил Александров».