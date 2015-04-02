Десять выживших в крушении траулера "Дальний Восток" находятся в тяжелом состоянии

Об этом сообщил представитель регионального управления МЧС, передает Русская служба Би-би-си.

"По предварительной информации, 10 человек находятся без сознания в тяжелом состоянии. Остальные 53 выживших чувствуют себя нормально", - цитирует ТАСС представителя ведомства.

По его словам, сейчас решается вопрос о том, сколько людей будет эвакуировано вертолетом в Магадан.

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Расследование обстоятельств крушения траулера взяло на себя руководство Следственного комитета России, сообщил представитель ведомства Владимир Маркин.

Ранее сообщалось, что все спасенные члены экипажа траулера, затонувшего в Охотском море, получили сильное переохлаждение.

Автономный морозильный траулер "Дальний Восток" затонул в Охотском море в 300 км от Магадана в ночь на четверг. На его борту находились 132 человека.