Хакеры взломали Twitter Скотланд-Ярда

Британская полиция утверждает, что кибератака не затронула непосредственно ее IT-инфраструктуру.

Хакеры взломали официальный аккаунт Скотланд-Ярда в сети микроблогов Twitter.

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Инцидент не затронул IT-инфраструктуру ведомства, сообщила британская полиция в субботу, 20 июля.

По информации Скотланд-Ярда, пострадал лишь профиль на платформе Mynewsdesk, которая используется для распространения новостей. Полиция принесла извинения подписчикам ее Twitter-аккаунта.

Пользователей Twitter призвали игнорировать любые публикации до тех пор, пока Скотланд-Ярд не убедится в том, что учетная запись снова находится под его контролем.

Как пишет «Немецкая волна», после взлома в микроблоге появились сообщения с оскорблениями в адрес полиции и призывами освободить рэпера Danny D., взятого под стражу в 2018 году. Позднее все подобные публикации были удалены.