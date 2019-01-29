В мире оценили ущерб от возможной глобальной кибератаки

Наибольший ущерб будет нанесен сферам розничной торговли и здравоохранения.

Потенциальная кибератака в глобальном масштабе может нанести ущерб в размере от $85 до $193 млрд.

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Об этом свидетельствуют исследования страхового общества Lloyd's of London и компании страховых брокеров и консультантов по управлению рисками Aon, передает Анадолу.

По данным исследования, в случае глобальной и скоординированной кибератаки при открытии электронных писем, содержащих вирусы, вся информация передается в течение 24 часов и происходит шифрование всех данных примерно на 30 млн устройств.

При таком сценарии предполагается, что компаниям по всему миру придется заплатить хакерам, чтобы получить свои данные, говорится в исследовании.

Ожидается, что в случае такой кибератаки наибольший ущерб будет нанесен сферам розничной торговли ($25 млрд) и здравоохранения ($25 млрд). Потери производственной сферы могут составить $24 млрд.

В глобальном масштабе кибератака может нанести США ущерб на $89 млрд, Европе - на $76 млрд, Азии - на $19 млрд.