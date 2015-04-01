В Германии призывают смягчить врачебную тайну после катастрофы в Альпах, пилоты и врачи против

Профсоюз немецких пилотов Cockpit выступил против смягчения правила о неразглашении врачебной тайны, сообщает Украинская служба DW.

Требования изменить его раздаются в Германии все громче после катастрофы самолета Germanwings, в которой погибли 150 человек.

"Если мой врач не обязан придерживаться врачебной тайны, то я не расскажу ему о своей проблеме из-за страха потерять лицензию пилота", - заявил председатель профсоюза пилотов Илья Шульц в интервью газете Rheinische Post, опубликованном во вторник, 31 марта.

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По его словам, изменить принцип врачебной тайны могут требовать только те, кто не знаком или поверхностно знаком с отраслью. Только благодаря соблюдению этого правила врач может "предоставить настоящую помощь", цитирует слова Шульца агентство AFP.

Председатель профсоюза также отверг требование о проведении регулярных психологических обследований пилотов. "Наши психологи невысокого мнения о таких обследованиях. Они могут показать состояние человека только на момент их проведения", - указал он. А психическое состояние человека может измениться за мгновение, добавил председатель профсоюза. Гораздо важнее, по мнению Шульца, программа постоянной поддержки пилотов, в частности, тренировка на летном тренажере. Во время такого тренинга летчики с нестабильной психикой могут показать свои проблемы, заверил председатель Cockpit.

Тем временем глава федерального объединения психотерапевтов Райнер Рихтер также выступил против смягчения обязательств по неразглашению данных о пациентах. "В случаях, когда пациенты подвергают опасности других, врачебная тайна - не проблема", - считает он.

По словам Рихтера, врачи и психотерапевты и сейчас имеют право нарушать этот принцип, если тем самым они могут предотвратить нанесение вреда третьим лицам. "В тех случаях, когда речь идет о жизни и смерти, они даже обязаны это сделать", - сказал он в интервью агентству dpa.

Смягчение принципа врачебной тайны в отношении пациентов с высокой степенью профессионального риска не поможет предотвратить катастрофы, похожие на ту, что произошла 24 марта, отмечает председатель федерального объединения немецких психотерапевтов. Вопрос в том, какие профессии следует включить в такой список, добавил Рихтер. Он также напомнил, что ежегодно происходят сотни автомобильных аварий, вызванных попыткой суицида".

Накануне прокуратура Дюссельдорфа сообщила о том, что второй пилот самолета, который разбился в Альпах, ранее лечился у психиатров из-за склонности к самоубийству. Следователи подозревают, что 27-летний Андреас Лубиц мог умышленно направить самолет на горный массив.