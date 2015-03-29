В сети появились фото разбросанных по горным склонам обломков самолета Airbus A320

В сети появились новые фотографии с места крушения пассажирского самолета Airbus A-320 во французских Альпах. Агентство Reuters опубликовало фотографии, на которых видно, что на месте крушения немецкого самолета продолжаются поисковые работы.

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Следователи разбирают обломки и одежду, что разбросаны по горным склонам.

Напомним, немецкие СМИ опубликовали стенограмму записи "черного ящика" аэробуса A320.

Как сообщал УНИАН, пассажирский лайнер A320 компании Germanwings, который следовал из Барселоны в Дюссельдорф, разбился 24 марта на юго-востоке Франции. Катастрофа произошла в районе горного массива Труа-Эвеше в департаменте Альпы Верхнего Прованса, недалеко от границы с Италией. По основной версии следствия, причиной трагедии стали умышленные действия второго пилота, который заперся в одиночестве в кабине и начал снижение, после чего лайнер врезался в гору.