Саудовская Аравия пока не будет направлять в Йемен сухопутные войска

Об этом заявил чиновник Министерства обороны Саудовской в пятницу, 27 марта, пишет Зеркало недели со ссылкой на The Wall Street Journal.

Советник министра обороны Саудовской Аравии Ахмед Aзири, заявил на брифинге, что в планах посылать сухопутные войска в Йемен нет. Но он сказал, что такие действия следует ожидать, если возникнет необходимость.

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Азири заявил также, что военные действия будут продолжаться "до тех пор, пока существует необходимость в их продолжении" для достижения целей.

Сообщалось, что ВВС Саудовской Аравии и ее союзников по коалиции нанесли минувшей ночью серию ударов по Сане в Йемене и населенным пунктам в районе саудовско-йеменской границы. В результате авиаударов на утро пятницы насчитывалось десятки погибших.

В ночь на четверг в Йемене началась международная военная операция, в которой принимает участие ряд стран региона.

Операция началась сразу после заявления Совета сотрудничества государств Персидского залива, в котором отмечалось, что Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ и Катар "намерены откликнуться на просьбу президента Абд Раббу Мансура Хади и защитить законную власть в Йемене от боевиков-хуситов".