В Европе могут сделать обязательным "правило двух пилотов" в кабине самолета

Об этом сообщает European Voice со ссылкой на официального представителя ЕС, пишет Европейская правда.

В EASA рассматривают несколько вариантов ответа на катастрофу А320 на юге Франции, среди которых и требование нахождения двух пилотов в кабине самолета.

Отмечается, что сейчас такого правила нет.

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Как известно, EASA является основным органом ЕС по обеспечению руководящих принципов авиационной безопасности в Европе.

Как сообщал УНИАН, после катастрофы самолета А320 новую инструкцию для пилотов ввели Германия, британский бюджетный авиаперевозчик Easyjet, норвежская авиакомпании "Norwegian Air Shuttle ASA".

Напомним, запись с черного ящика A320 указывает на то, что гибель 150 человек на борту авиалайнера на юге Франции стала результатом умышленных действий второго пилота.

Согласно заявлениям прокурора Марселя Бриса Робена, капитан А320 вышел из кабины и не смог вернуться обратно, в то время как второй пилот в это время сознательно инициировал снижение самолета, которое привело к его крушению.

Пассажирский самолет A320 компании Germanwings (дочерняя компания Lufthansa), следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился 24 марта на юго-востоке Франции. Катастрофа произошла в районе горного массива Труа-Эвеше в департаменте Альпы Верхнего Прованса, близ местечка Динь-ле-Бен.

По информации Germanwings, контакт с самолетом был потерян в 10:53 по местному времени (12:53 мск) на высоте примерно 1,8 тыс. метров.

На борту лайнера находились 150 человек: 144 пассажира и 6 членов экипажа. Большинство - граждане Германии и Испании. По данным французских властей, на борту A320 были также граждане Австралии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Дании, Казахстана, Колумбии, Мексики, США и Японии.



