Следователи сделали важное открытие после обыска дома пилота A-320

02:10, 27 марта 2015
Мир
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Обыск в доме немецкого пилота Андреаса Лубитца в Дюссельдорфе, которого подозревают в намеренном крушении лайнера Airbus A-320, привел следователей к «важному открытию».

REUTERS

Об этом пишет британская газета Mirror.

Полицейские заявили, что, возможно, они нашли «ключ», который поможет раскрыть причину трагедии. Подробностями следователи не поделились, заверив журналистов, что речь не идет о предсмертной записке.

Между тем, как сообщила газете Frankfurter Allgemeine мать однокурсницы Лубитца, у молодого человека несколько лет назада была серьезная депрессия. Из-за нее ему пришлось сделать перерыв в учебе. По ее мнению, действия пилота в самолете A-320 были спонтанными: «Это не могло быть запланировано».

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Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, во вторник днем разбился в труднодоступном районе французских Альп на юго-востоке Франции. В катастрофе погибли 150 человек.

Прокурор Марселя Брис Робен заявил, что действия второго пилота Airbus А320 можно расценить как намерение уничтожить воздушное судно. По словам Робена, в первые 20 минут полета оба пилота вели нормальный разговор. Когда командир самолета вышел из кабины, вероятно, в туалет, второй пилот заблокировал дверь и самовольно начал снижение лайнера. Командир пытался вернуться в кабину, однако сделать этого не смог.

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