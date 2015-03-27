Следователи сделали важное открытие после обыска дома пилота A-320

Об этом пишет британская газета Mirror.

Полицейские заявили, что, возможно, они нашли «ключ», который поможет раскрыть причину трагедии. Подробностями следователи не поделились, заверив журналистов, что речь не идет о предсмертной записке.

Между тем, как сообщила газете Frankfurter Allgemeine мать однокурсницы Лубитца, у молодого человека несколько лет назада была серьезная депрессия. Из-за нее ему пришлось сделать перерыв в учебе. По ее мнению, действия пилота в самолете A-320 были спонтанными: «Это не могло быть запланировано».

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Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, во вторник днем разбился в труднодоступном районе французских Альп на юго-востоке Франции. В катастрофе погибли 150 человек.

Прокурор Марселя Брис Робен заявил, что действия второго пилота Airbus А320 можно расценить как намерение уничтожить воздушное судно. По словам Робена, в первые 20 минут полета оба пилота вели нормальный разговор. Когда командир самолета вышел из кабины, вероятно, в туалет, второй пилот заблокировал дверь и самовольно начал снижение лайнера. Командир пытался вернуться в кабину, однако сделать этого не смог.