Норвежская авиакомпания запретит своим пилотам оставаться одним в кабине

Руководство норвежской авиакомпании "Norwegian Air Shuttle ASA" в срочном порядке меняет рабочие инструкции для своих экипажей после того, как достоянием общественности стали подробности крушения во Франции лайнера A320 компании "Germanwings", следовавшего из Барселоны в Дюссельдорф, сообщает ТАСС.

Согласно новым правилам, пилот пассажирского самолета больше не будет иметь права оставаться в кабине один, тогда как ранее инструкция этого не запрещала. Об этом сообщает Норвежская вещательная корпорация.

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Запись с черного ящика A320 указывает на то, что гибель 150 человек на борту авиалайнера на юге Франции стала результатом умышленных действий второго пилота.

Согласно заявлениям прокурора Марселя Бриса Робена, капитан А320 вышел из кабины и не смог вернуться обратно, в то время как второй пилот в это время сознательно инициировал снижение самолета, которое привело к его крушению.

Пассажирский самолет A320 компании Germanwings (дочерняя компания Lufthansa), следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился 24 марта на юго-востоке Франции. Катастрофа произошла в районе горного массива Труа-Эвеше в департаменте Альпы Верхнего Прованса, близ местечка Динь-ле-Бен.

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По информации Germanwings, контакт с самолетом был потерян в 10:53 по местному времени (12:53 мск) на высоте примерно 1,8 тыс. метров.

На борту лайнера находились 150 человек: 144 пассажира и 6 членов экипажа. Большинство - граждане Германии и Испании. По данным французских властей, на борту A320 были также граждане Австралии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Дании, Казахстана, Колумбии, Мексики, США и Японии.