Армия Нигерии отбила у боевиков "Боко харам" город Гуоза, который был их оплотом

По данным военных, в ходе операции боевики понесли большие потери. Предположительно, боевики именно в этом городе могли удерживать более 200 школьниц, похищенных в апреле прошлого года, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ Нигерии боевики "Боко Харам" похитили более 400 женщин и детей

Группировка "Боко харам" ранее объявила город Гуоза, находящийся в северо-восточном штате Борно, центром создаваемого ими "исламского халифата".

Военные в начале марта сообщали, что под контролем у "Боко харам" в Нигерии остались всего 3 города, в том числе и Гуоза.

Ранее президент Нигерии Гудлак Джонатан заявил, что "Боко Харам", по его мнению, потеряет все свои территории до конца марта.

В конфликте на северо-востоке Нигерии с 2012 года погибли 15,5 тыс. человек.