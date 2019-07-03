Foreign Policy: «Исламское государство» может вернуться и стать еще сильнее

Выход американских войск из Сирии, позволяет террористам собраться с силами, чтобы снова захватывать территории.

В то время как США продолжают выводить свои войска из Сирии, эксперты боятся, что «Исламское государство» может вернуться и стать сильнее, чем когда-либо. Разве что другие страны заполнят брешь, которую оставляют после себя американцы. Впрочем, никто пока не вызвался на эту роль.

«Мы ожидаем, что эту слабину исправят коалиционные силы. И мы получаем очень обнадеживающие сигналы от них», - сказал представитель США в Сирии и коалиции по борьбе против «Исламского государства» Джеймс Джефри.

Об этом пишет Foreign Policy, напоминая, что вывод американских войск из Сирии начался по приказу президента США Дональда Трампа. Это же стало причиной отставки министра обороны Джеймса Мэттиса. По словам Джефри, процесс выведения идет согласно графику.

Но на данный момент ни одна союзная страна не взяла на себя обязательства отправить дополнительные силы в Сирию, чтобы заполнить пробел, который США оставляют после себя. Потенциально это может открыть путь для подъема террористической группы. Без определенного уровня американской решимости: как политической, так и финансовой, — вряд ли кто-либо из союзников увеличит присутствие в Сирии. Такого мнения придерживается аналитик Центра стратегических и международных исследований Мелисса Далтон.

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«Мы действительно стали политическим фундаментом этой операции», - сказала она.

По мнению эксперта, первым шагом к увеличению участия партнеров, таких как Великобритания или Франция, должно стать соглашение между Турцией и «Сирийскими демократическими силами» о защите границы. Париж, например, очень четко заявил, что его войска в Сирии развернуты для борьбы с террористами, а не охраны границы. Об этом изданию сказал неназванный чиновник из Британии.

Джефри настроен на достижение такого соглашения. Но деликатные переговоры уязвимы перед внешними событиями, такими как экономический обвал в Турции, спор между Вашингтоном и Анкарой из-за российских С-400 и тому подобное. Турецкая сторона хочет гарантий, что «Сирийские демократические силы», которые состоят в основном из курдов, не будут использовать север Сирии для организации атак на юге Турции. В это время, другая сторона боится, что турецкие войска будут нападать на уязвимые пограничные городки. Без США или поддержки союзников не удастся сохранить безопасность и стабилизировать достижения коалиции. Поэтому, по мнению Далтон, очень вероятно, что со временем «Исламское государство» сможет сыграть на разочаровании местных, как это произошло в 2014 году. Таким образом, террористическая организация снова сможет захватить территории в Сирии.

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По состоянию на август 2018 года под командованием «Исламского государства» на территории Сирии и Ирака было 30 тысяч террористов. Это значительно больше, чем у «Аль-Каиды» в 2011-м, когда США начали вывод войск. Из-за постепенного упадка «халифата» террористическая организация тихо разошлась по иракской и сирийской территории. Теперь ее боевики ведут партизанские атаки, а также работают над тем, чтобы усилить свои глобальные сети финансирования и поставок. Они также строят систему подземных тоннелей.

««Исламское государство» начало реконструкцию ключевых возможностей в конце 2018 года, что позволит ей вести еще более агрессивные атаки в ближайшие месяцы», - говорится в отчете Института исследований войны. Главная причина в том, что территории, которые были освобождены от террористов в Ираке и Сирии, до сих пор нельзя назвать стабильными или безопасными. «Исламское государство» атакует правительственных чиновников и глав поселков, чтобы подорвать структуры управления и все усилия по реконструкции.

Если США окончательно выведут свои войска, «Исламское государство», скорее всего, возобновит контроль над теми территориями, которые оно ранее контролировало.