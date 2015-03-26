Financial Times: Венгрия поддалась давлению со стороны ЕС относительно атомного соглашения

В статье Эндрю Бирна и Кристиана Оливера под названием «Венгрия поддалась давлению со стороны ЕС относительно атомного соглашения», опубликованной в британской газете Financial Times пишется о том, что Венгрия согласилась с требованиями ЕС диверсифицировать поставки ядерного топлива, устранив, таким образом, одно из основных препятствий на пути к расширению важной атомной электростанции, которое осуществляется при поддержке Кремля.

Венгерский проект строительства двух дополнительных реакторов в городе Пакш, общая стоимость которого $12,5 млрд, и который финансируется Москвой, стал испытанием для Брюсселя, который стремится избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

В этом месяце Европейская Комиссия своим авторитетом поддержала решение «Евратома», европейского сообщества по атомной энергии, отклонить первоначальные условия договора о поставках между Будапештом и Москвой, поскольку Россия получила эксклюзивное право на поставки.

Но Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, в пятницу дал понять, что правительство может внести коррективы, чтобы выполнить требования ЕС, изменив условия договора таким образом, чтобы в финском атомном проекте принимало участие дочерние предприятие «Росатома» ТВЭЛ.

«Мы считали, что наш контракт является приемлемым в таком виде, в котором он был, но мы оставили себе возможности для маневров, поэтому то, что хорошо для Финляндии, будет хорошо и для нас», – сказал господин Орбан журналистам после саммита лидеров ЕС, который состоялся в Брюсселе на прошлой неделе.

По словам чиновников, осведомленных о переговорах, Венгрия согласилась пойти на существенные уступки, чтобы возобновить контракт. Россия будет поставлять топливо для АЭС «Пакш» в течение 10 лет, а затем контракты на поставку станут открытыми для международной конкуренции, что позволит таким компаниям, как японо-американская группа Westinghouse принимать участие в торгах в будущем.Министр венгерского правительства Янош Лазар во вторник отправился в Брюссель, чтобы встретиться с Мигелем Ариасом Канете, еврокомиссаром по энергетике.

В соответствии с условиями первого контракта, который был отклонен, Венгрия предоставила России эксклюзивное право на поставки топлива в течение 20 лет, по словам европейских чиновников.

Официальные лица ЕС также сообщили, что они настаивали на том, чтобы у других поставщиков топлива была возможность проверить, подходит ли их топливо для АЭС «Пакш», с самого начала проекта.

«Венгрия приняла к сведению замечания Европейской комиссии… нам удалось найти решение», – сообщил Лазар MTI, венгерскому государственному информационному агентству, во вторник вечером, добавив, что эти изменения приемлемы для «Росатома».

В среду в пресс-релизе правительства также говорилось: «Все препятствия на пути к решению вопроса о контракте на поставки топлива были устранены».

Так называемый проект «Пакш II» был раскритикован оппонентами, которые утверждают, что он увеличивает энергетическую зависимость Венгрии от России, в то время как европейские страны стремятся избавиться от зависимости от российских нефти и газа.

Несмотря на то, что удалось достичь соглашения о поставках топлива, европейские чиновники по-прежнему обеспокоены тем, каким образом дочерние компании «Росатома» получили возможность подписать контракты в 2014 году без публичного конкурса.

Европейская комиссия также хочет выяснить, не нарушает ли договор о «Пакш» правила ЕС в сфере предоставления государственной помощи.