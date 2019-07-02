Сотрудникам Facebook пришла посылка, вероятно, с зарином

После положительного результата проверки посылки на токсины была проведена эвакуация четырех зданий.

Компания Facebook Inc эвакуировала сотрудников из четырех зданий из-за посылки, вероятно, содержащей нервно-паралитическое вещество зарин.

Об этом пишет Reuters.

Два человека были проверены на предмет возможного контакта с токсином.

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Представитель Facebook Энтони Харрисон сообщил, что компания провела эвакуацию четырех зданий после положительного результата проверки посылки на токсины.

"Власти еще не определили найденное вещество. На данный момент три из эвакуированных зданий были очищены для возвращения сотрудников", - сказал Харрисон.

По словам сотрудника пожарной службы города Менло-Парк Джона Джонстона, у людей, соприкасавшихся с подозрительной посылкой, не проявились какие-либо симптомы воздействия зарина.

"Оборудование, которое тестирует все входящие посылки, показало положительный результат (проверки на токсин), поэтому они просто инициировали свой стандартный протокол. Теперь мы просто ждем, чтобы проверить, правда ли это", - сказал он.

Напомним, зарин - сильнодействующее токсичное соединение, разрушающее нервную систему, использовалось в качестве химического оружия.