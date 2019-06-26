Сын Трампа пожаловался, что на него плюнули в ресторане в Чикаго

Эрик Трамп рассказал, что на него плюнул один из сотрудников ресторана в Чикаго. Он обвинил в этом Демократическую партию США.

Сын президента США Дональда Трампа Эрик заявил, что в Чикаго в ресторане в него плюнул работник заведения. Читайте такжеТрамп намерен добиваться свержения президента Венесуэлы Об этом сообщает CNN. «Это был просто отвратительный поступок», - заявил Трамп. По его словам, у этого сотрудника есть «эмоциональные проблемы». В инциденте разбирается не только полиция Чикаго, но и Секретная служба США. Последнее ведомство отказалось комментировать насчет того, было ли подано заявление на "нападавшего". Эрик Трамп обвинил в случившемся Демократическую партию США, которую считает непоследовательной в пропаганде толерантности. Как сообщал УНИАН, ранее Трамп обвинил демократов в харассменте.

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