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Сын Трампа пожаловался, что на него плюнули в ресторане в Чикаго

17:08, 26 июня 2019
Мир
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REUTERS

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Об этом сообщает CNN. «Это был просто отвратительный поступок», - заявил Трамп. По его словам, у этого сотрудника есть «эмоциональные проблемы». В инциденте разбирается не только полиция Чикаго, но и Секретная служба США. Последнее ведомство отказалось комментировать насчет того, было ли подано заявление на "нападавшего".

Эрик Трамп обвинил в случившемся Демократическую партию США, которую считает непоследовательной в пропаганде толерантности.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп обвинил демократов в харассменте.

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Теги: #Трамп#Чикаго