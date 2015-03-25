В авиакатастрофе на юге Франции погибли граждане 15 стран

Об этом сообщил глава авиакомпании Germanwings Томас Винкельманн, передает Би-би-си. "По данным на 11 часов утра, мы имеем информацию о жертвах, которые были гражданами Германии, в количестве 72 человека, Испании - 35, по одному погибшему из Великобритании, Нидерландов, Колумбии, Мексики, Японии, Дании, Бельгии и Израиля, по два погибших - из Австралии, Аргентины, Ирана, Венесуэлы и США", - заявил Томас Винкельманн на пресс-конференции в Кельне.

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Глава компании отметил, что остаются пассажиры, национальность которых пока не определена.

Лайнер A320 авиакомпании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, во вторник днем разбился в труднодоступном районе Альп на юго-востоке Франции. В результате катастрофы, по последним данным, погибли 150 человек.