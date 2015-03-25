В авиакатастрофе на юге Франции погибли граждане 15 стран
Жертвами крушения самолета А320 авиакомпании Germanwings на юге Франции, стали граждане 15 стран.
Об этом сообщил глава авиакомпании Germanwings Томас Винкельманн, передает Би-би-си. "По данным на 11 часов утра, мы имеем информацию о жертвах, которые были гражданами Германии, в количестве 72 человека, Испании - 35, по одному погибшему из Великобритании, Нидерландов, Колумбии, Мексики, Японии, Дании, Бельгии и Израиля, по два погибших - из Австралии, Аргентины, Ирана, Венесуэлы и США", - заявил Томас Винкельманн на пресс-конференции в Кельне.
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Глава компании отметил, что остаются пассажиры, национальность которых пока не определена.
Лайнер A320 авиакомпании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, во вторник днем разбился в труднодоступном районе Альп на юго-востоке Франции. В результате катастрофы, по последним данным, погибли 150 человек.