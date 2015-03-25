Большинство поляков разочарованы ситуацией в стране

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом свидетельствуют результаты обнародованного опроса компании CBOS.

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Из более тысячи опрошенных в начале марта поляков 58% заявили, что разочарованы тем, что происходит в Польше, и считают, что ситуация ухудшается.

Противоположную точку зрения высказали 24% опрошенных, а 18% респондентов не имели мнения по этому вопросу.

Традиционно более положительно ситуацию в Польше оценили люди с высшим образованием, выше оплачиваемые работники, руководители компаний и жители городов. Больше положительных оценок также получено от сторонников правящей в Польше партии "Гражданская платформа", в то время как сторонники других партий видели больше негатива, чем позитива.