Поляки стали меньше верить политикам
Больше всего сторонников имеет президент Коморовский, меньше всего - лидеры оппозиции
В Польше падает доверие ко всем ведущим политикам.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в декабре Центром исследования общественного мнения (CBOS), сообщает Польское радио.
Наибольшее доверие граждан имеет президент Бронислав Коморовский, 76%, но и его рейтинг по сравнению с ноябрем упал на 4 пункта.
На втором месте - премьер Эва Копач, 58%, тоже на 4 пункта меньше, чем месяц назад.
На третьем с рейтингом 45% экс-премьер, теперь глава Европейского Совета Дональд Туск.
На следующих ступеньках расположились нынешний и бывший главные дипломаты Польши Гжегож Схетына и Радослав Сикорский.
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Герои антирейтинга, то есть те, кому доверяет меньше поляков, это лидеры правой и левой оппозиции Ярослав Качиньский с Права и справедливости, Януш Паликот из Твоего движения и Януш Корвин-Микке из Конгресса новых правых. Недостаток доверия к каждому из них задекларировали 52% опрошенных.