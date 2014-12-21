Поляки стали меньше верить политикам

В Польше падает доверие ко всем ведущим политикам.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в декабре Центром исследования общественного мнения (CBOS), сообщает Польское радио.

Наибольшее доверие граждан имеет президент Бронислав Коморовский, 76%, но и его рейтинг по сравнению с ноябрем упал на 4 пункта.

На втором месте - премьер Эва Копач, 58%, тоже на 4 пункта меньше, чем месяц назад.

На третьем с рейтингом 45% экс-премьер, теперь глава Европейского Совета Дональд Туск.

На следующих ступеньках расположились нынешний и бывший главные дипломаты Польши Гжегож Схетына и Радослав Сикорский.

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Герои антирейтинга, то есть те, кому доверяет меньше поляков, это лидеры правой и левой оппозиции Ярослав Качиньский с Права и справедливости, Януш Паликот из Твоего движения и Януш Корвин-Микке из Конгресса новых правых. Недостаток доверия к каждому из них задекларировали 52% опрошенных.