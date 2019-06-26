Антироссийские протесты: в Грузии хотят арестовать лидера оппозиции

У здания парламента в Тбилиси вновь собрались тысячи протестующих.

Грузинская прокуратура собирается арестовать одного из лидеров оппозиции Никанора Мелию из партии "Единое национальное движение".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во вторник, 25 июня несколько тысяч человек собрались у здания парламента в Тбилиси. В частности, из-за намерения прокуратуры арестовать одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелию.

Главная прокуратура обвинила его в организации и участии в штурме парламента 20 июня и подала ходатайство о лишении Мелии депутатской неприкосновенности, чтобы поместить политика в следственный изолятор.

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Кроме того, демонстранты в Тбилиси продолжают призывать к отставке главы грузинского МВД Георгия Гахарии. Протестующие получили возможность направить ему свои требования в смс-сообщении, поскольку с трибуны им назвали номер мобильного телефона министра.

Между тем премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил лидеров ЕНД в провоцировании штурма парламента.

"Мы увидели прямые призывы к штурму парламента", которые "принесли очень тяжелые последствия", - заявил Бахтадзе.

В свою очередь, оппозиционные депутаты покинули грузинский парламент в знак протеста против игнорирования правящей партией требований демонстрантов.

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Как сообщал УНИАН, вечером 20 июня в Тбилиси более 5 тысяч человек собрались на антироссийский митинг, чтобы выразить протест против действий депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершил акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.

Участники акции требовали отставки министра внутренних дел, председателя парламента и главы Службы госбезопасности. Власти отказались выполнить эти требования, и ближе к полуночи участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули. Позже против демонстрантов был мобилизован спецназ и задействованы водометы. В ответ участники акции бросали в правоохранителей камни и палки.

По данным СМИ, в результате столкновений пострадали около 240 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook подчеркнула, что протесты, которые прошли накануне вечером возле парламента Тбилиси, организованы РФ и будут России только на пользу.

21 июня председатель парламента Кобахидзе подал в отставку.