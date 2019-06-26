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Антироссийские протесты: в Грузии хотят арестовать лидера оппозиции

08:24, 26 июня 2019
Мир
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Протесты в Тбилиси / REUTERS

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во вторник, 25 июня несколько тысяч человек собрались у здания парламента в Тбилиси. В частности, из-за намерения прокуратуры арестовать одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелию.

Главная прокуратура обвинила его в организации и участии в штурме парламента 20 июня и подала ходатайство о лишении Мелии депутатской неприкосновенности, чтобы поместить политика в следственный изолятор.

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Кроме того, демонстранты в Тбилиси продолжают призывать к отставке главы грузинского МВД Георгия Гахарии. Протестующие получили возможность направить ему свои требования в смс-сообщении, поскольку с трибуны им назвали номер мобильного телефона министра.

Между тем премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил лидеров ЕНД в провоцировании штурма парламента.

"Мы увидели прямые призывы к штурму парламента", которые "принесли очень тяжелые последствия", - заявил Бахтадзе.

В свою очередь, оппозиционные депутаты покинули грузинский парламент в знак протеста против игнорирования правящей партией требований демонстрантов.

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Как сообщал УНИАН, вечером 20 июня в Тбилиси более 5 тысяч человек собрались на антироссийский митинг, чтобы выразить протест против действий депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершил акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.

Участники акции требовали отставки министра внутренних дел, председателя парламента и главы Службы госбезопасности. Власти отказались выполнить эти требования, и ближе к полуночи участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули. Позже против демонстрантов был мобилизован спецназ и задействованы водометы. В ответ участники акции бросали в правоохранителей камни и палки.

По данным СМИ, в результате столкновений пострадали около 240 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook подчеркнула, что протесты, которые прошли накануне вечером возле парламента Тбилиси, организованы РФ и будут России только на пользу.

21 июня председатель парламента Кобахидзе подал в отставку.

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Новость в сюжете: Антироссийские протесты в Грузии
Теги: #Грузия#протесты#Тбилиси