США могут ввести безвизовый режим для Латвии в течение года

США могут ввести безвизовый режим для граждан Латвии с начала 2009 года, заявил в интервью латвийскому телевидению посол США в Латвии Чарльз Ларсон.

Ранее США объявили о введении безвизового режима с Эстонией, Чехией и Словенией.

"Такая страна как Латвия, которая поддержала США в Ираке, заслуживает скорейшего введения безвизового режима. Это может произойти еще до окончания президентских полномочий Джорджа Буша (20 января 2009 г.)," - сказал Ларсон.

Правила Госдепартамента США предусматривают, что для введения безвизового режима с США, стране-кандидату необходимо иметь менее 10% отказов в визах, от общего числа просителей. В данный момент в Латвии этот показатель составляет 8%.

В свою очередь, Евросоюз очень негативно относится к переговорам, которые Латвия ведет с госдепом США. По мнению Еврокомиссии, Соединенные Штаты должны автоматически распространить свою безвизовую программу на новые страны ЕС.