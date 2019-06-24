В Грузии частично выполнили требование протестующих о выборах

Правящая партия согласилась на парламентские выборы по пропорциональной вместо мажоритарной системы. Однако среди требований участников протестов также досрочные выборы и отставка главы МВД

Правящая партия «Грузинская мечта» согласилась на проведение парламентских выборов в стране по пропорциональной, вместо мажоритарной системы.

Таким образом, еще одно требование протестующих частично выполнено. Участники протестов требуют также провести выборы досрочно. Кроме того, среди требований - отставка главы МВД, пишет «Грузия online».

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В Грузии начались массовые протесты после того, как российский депутат, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии, когда выступал на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Это также вызвало возмущение группы парламентариев, которые сорвали заседание.

В ночь на 21 июня после нескольких часов схваток, применения слезоточивого газа, резиновых пуль и водометов силовики завершили операцию по разгону акции протеста. Вследствие протестов возле парламента Грузии 20 июня пострадали 240 человек.

21 июня в Грузии прошел второй день массовых акций протеста.

22 июня под парламентом Грузии началась новая акция протеста: участники митинга призвали отправить в отставку главу МВД Грузии Георгия Гахария, наказать полицейских, которые жестко разогнали митинг оппозиции 20 июня, а также освободить всех задержанных во время акции. Кроме того, протестующие отметили, чтобы следующие парламентские выборы состоялись по пропорциональной системе.