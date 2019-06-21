Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Авиасообщение с Грузией "в целях обеспечения национальной безопасности" России.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.

Указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий" опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, "отдельные меры по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан" начинают действовать с 8 июля.

Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию граждан РФ, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

Читайте такжеКак визит "православной" российской делегации в Грузию привел к массовым протестам в Тбилиси

Как сообщал УНИАН, 20 июня к зданию парламента Грузии вышли более 5 тысяч протестующих. Они требовали отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, председателя Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури и министра внутренних дел Георгия Гахария, а также выступили против российской оккупации.

Поводом для протестов стал визит в Тбилиси российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом КПРФ Сергеем Гавриловым. Делегация приехала на заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которое проходило в стенах парламента. Гаврилов, который является президентом МАП, открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало протесты со стороны оппозиционных грузинских партий - "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Гаврилов заявлял, что его облили водой и попытались отобрать документы. Под охраной российского депутата вывели из здания, и вскоре он и остальные российские делегаты улетели из Грузии.

Власти отказались выполнить требования протестующих, и участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Между демонстрантами и полицейскими начались схватки. Для разгона демонстрации полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. После первой попытки разгона протестующие вернулись к парламенту, столкновения с полицейскими продолжились на лестнице крыльца парламента. Ближе к ночи для разгона полиция применила водометы и свето-шумовые гранаты.

Сегодня, 21 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвали "русофобской провокацией" протесты, вызванные визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, коммунистом Сергеем Гавриловым.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook подчеркнула, что протесты, которые прошли накануне вечером возле парламента Тбилиси, организованы РФ и будут России только на пользу.