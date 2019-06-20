Протесты в Тбилиси: полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули

Сообщается о пострадавших, однако их количество пока не известно.

В Тбилиси полиция применила против протестующих у здания парламента в Тбилиси слезоточивый газ, а также стреляла резиновыми пулями.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на телеканал Рустави-2.

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Правоохранители бросали гранаты со слезоточивым газом из внутреннего двора парламента. В результате протестующих удалось оттеснить, однако стычки не прекратились, поскольку люди вернулись к зданию.

Участники протеста достали медицинские маски после того, как против них применили слезоточивый газ.

Также сообщается о пострадавших, однако их количество пока не известно. "Рустави-2" сообщает, что несколько пострадавших получили тяжелые травмы. Среди пострадавших на митинге в Тбилиси есть журналисты.

Протестующие бросают в полицейских бутылки и отнимают у них щиты и стучат в них. К парламенту стягивают новые отряды полиции, находившиеся на соседних улицах.

⚡️Полиция в Грузии применила против протестующих слезоточивый газ



Видео: Екатерина Фомина / для «Новой» pic.twitter.com/GVVUGhx00K — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 20, 2019

Как сообщал УНИАН, в Тбилиси тысячи людей вышли на массовые протесты из-за скандала с российским депутатом.