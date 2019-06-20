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Протесты в Тбилиси: полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули

23:37, 20 июня 2019
Мир
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Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Тбилиси / фото facebook.com/irina.kalatozishvili

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на телеканал Рустави-2.

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Правоохранители бросали гранаты со слезоточивым газом из внутреннего двора парламента. В результате протестующих удалось оттеснить, однако стычки не прекратились, поскольку люди вернулись к зданию.

Участники протеста достали медицинские маски после того, как против них применили слезоточивый газ.

Также сообщается о пострадавших, однако их количество пока не известно. "Рустави-2" сообщает, что несколько пострадавших получили тяжелые травмы. Среди пострадавших на митинге в Тбилиси есть журналисты.

Протестующие бросают в полицейских бутылки и отнимают у них щиты и стучат в них. К парламенту стягивают новые отряды полиции, находившиеся на соседних улицах.

Как сообщал УНИАН, в Тбилиси тысячи людей вышли на массовые протесты из-за скандала с российским депутатом.

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Теги: #полиция#Грузия#Тбилиси#акция протеста