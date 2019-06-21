Reuters: США предупредили Иран о запланированном ударе по целям на его территории

Однако, потом американскую военную операцию вообще отменили.

Иран получил сообщение от президента США Дональда Трампа с предупреждением о неминуемой американской атаке по целям на иранской территории. Однако, при этом было отмечено, что Вашингтон не хочет войны. Вместо этого американский президент хочет переговоров по ряду проблем.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранских чиновников. Предостережение от Трампа были переданы через Оман вчера. Новости об этом появились на фоне репортажа New York Times о том, что американский президент одобрил проведение военного удара по Ирану в пятницу. Таким образом Вашингтон хотел отплатить иранской стороне за сбитый американский беспилотник. Однако, сделка была отменена в последний момент.

«В своем сообщении Трамп сказал, что он против войны с Ираном и хочет поговорить с Тегераном о различных проблемах», - сказал Reuters неназванный иранский чиновник.

«Он установил короткий период на ответ. Но иранской немедленной реакцией было заявление, что Верховный лидер Аятолла Али Хаменеи будет принимать решение относительно этих проблем», - добавил собеседник.

Читайте такжеСША направят на Ближний Восток дополнительное вооружение

Другой иранский чиновник сказал изданию: «Мы дали четко понять, что наш лидер против любых переговоров. Но сообщение будет передано ему, чтобы он принял решение. Однако, мы сказали оманскому чиновнику, что любая атака против Ирана будет иметь региональные и международные последствия».

На протяжении последних недель между Вашингтоном и Тегераном сохранялось напряжение после атак на нефтяные танкеры в регионе Персидского залива. Во вторник иранская сторона объявила, что сбила американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух». Трамп после уничтожения беспилотника дал понять, что он не хочет эскалации в конфликте с Ираном, который возник из-за его ядерной и ракетной программы, а также опосредованного вмешательства в различные конфликты на Ближнем Востоке. Он прокомментировал, что не верит в преднамеренность уничтожения американского беспилотника иранскими силами.