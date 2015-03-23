Война Путина на истощение: Литва следующая? - The Telegraph

Чтобы отыскать вторую литовскую армию, вам нужно проехать по грунтовой дороге без каких-либо опознавательных знаков на окраину Вильнюса, пишет Раджех Омар в своей статье, которая называется «Война Путина на истощение: Литва следующая?», опубликованной в британской газете The Telegraph.

Здесь, на краю одной из главных окружных дорог города находятся несколько утилитарных, серых невысоких зданий; стрельбища, оставшиеся с советских времен.

По всей стране разбросаны десятки таких военных объектов, напоминая о том, что для Москвы Литва была передней линией обороны во время холодной войны.

Но на этой базе сейчас обосновался Союз стрелков Литвы, особое подразделение Вооружённых сил численностью в 8 тыс. человек, которое готовится воевать скорее против России, чем за нее.

Союз стрелков – это гражданское оборонное подразделение, состоящее из литовских добровольцев, представителей различных профессий – предпринимателей, фермеров, инженеров-компьютерщиков, плотников и даже местных политиков.

На первый взгляд можно назвать их помешанными резервистами, но стоит увидеть их новейшее высокоскоростное автоматическое оружие, замаскированных инструкторов из литовской армии, которые их обучают, и то, как проходят их хорошо организованные учения, и вы поймете, насколько серьезно они настроены на то, чтобы быть готовыми к противостоянию с Владимиром Путиным, которое они считают вполне вероятным.

Людас Гумбинас, менеджер среднего звена в литовском филиале международной компании и член Союза стрелков, говорит, что количество добровольцев быстро растет.

«После начала кризиса в Украине у нас стало на тысячу новых членов больше по сравнению с прошлым годом, в результате чего общее количество членов Союза составило около 8 тыс. человек во всей Литве». «Более того, наша организация становится очень популярной среди молодых людей, и мы ожидаем, что количество ее членов будет увеличиваться», – добавил он.

Союз стрелков был создан в 1919 г., как организация гражданской обороны, но был запрещен в советское время. Его реформировали в 1989 г., когда Литва начала бороться за свою независимость.

В настоящее время он отвечает за реализацию общественной стратегии, которую четко координирует литовское правительство, чтобы подготовить совсем немногочисленное население страны (около 3 млн. человек) к очень реальной российской угрозе.

Ранее в этом месяце парламент подавляющим большинством голосов (112 – за, 5 воздержались) проголосовал за возобновление призыва на военную службу, который был отменен в 2008 г. Каждый год планируют набирать до 3,5 тыс. молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет для службы в армии в течение 9 месяцев, чтобы увеличить численность вооруженных сил Литвы с 18,5 тыс. до 22 тыс.

В начале года правительство также опубликовало буклет на 100 страниц, распространив его по всей стране.

Эту брошюру под неловким названием «Что мы должны знать о подготовке в случае экстремальной ситуации или войны» можно описать, как своего рода самоучитель для литовских граждан во время вторжения и оккупации.

В ней прямо не говорится о России, но в этом и нет необходимости. Эта брошюра была выдана с абсолютно очевидной целью – подготовить страну, чтобы избежать судьбы Украины. Ее раздавали в библиотеках, университетах, школах, рассылали в интернете. В ней содержится много полезных советов на случай, если вы услышите выстрелы недалеко от своего дома, а также о том, как вы можете помочь побороть оккупацию Литвы другой страной, продолжая выполнять свою работу, но плохо и неэффективно.

Хотя Литва непосредственно не граничит с Россией, в трех часах езды от Вильнюса находится российский эксклав, который угрожающе располагается на Балтийском побережье страны: Калининград.

Этот кусок суши, на сохранении которого Москва настояла после Второй мировой войны, является базой Балтийского флота России, одной из самых важных частей ее военно-морских сил.

Помимо десятков тысяч российских солдат, там также размещены ракеты, способные нести ядерные боеголовки. В этом месяце патруль НАТО перехватил российских истребителей над литовским побережьем Балтийского моря, в то время как Москва праздновала годовщину захвата Крыма, демонстративно проводя одни из самых масштабных учений с участием военных самолетов, подводных лодок и более 45 тыс. российских военнослужащих. Самолеты летали из России в Калининград.

Сигитасу Самборскису, литовцу, выросшему в Калининграде, который возглавил кампанию по борьбе за права литовской общины там, пришлось бежать из анклава. «Сейчас там опасно», – сказал он, когда мы говорили прямо на границе, в нескольких сотнях метров от домов и заводов в Калининграде. «Они начали арестовывать людей. При попытке пересечь границу они могут задержать вас на двое суток и провоцировать вас другими способами. Что я могу сделать?».

Рамуне Раманскуе, редактор литовской газеты, базирующейся на границе с российским эксклавом, сказала, что во многом молчаливая война между Россией и Литвой уже началась; информационная война. Ей и ее команде репортеров недавно предлагали огромные взятки, чтобы они напечатали дружелюбные и лестные статьи о России. Вместо этого, они собираются опубликовать статью об этом.

«Нас попросили сообщить, что если бы у нас были дружеские отношения с Россией, то экономическая ситуация и уровень жизни в Литве были бы гораздо лучше», – сказала она. «И что, если мы не будем поддерживать дружеские отношения, Литва будет вынуждена полагаться на гранты Брюсселя, и нас ожидает мрачное будущее».

Литве не привыкать к тому, что она может стать жертвой устремлений больших держав региона. Над Вильнюсом, там, где открывается великолепный вид на литовскую столицу, находится визитная карточка страны – замок Гедиминаса. Многое о тяжелом прошлом Литвы говорит то, что ее национальным символом является оборонительная крепость, которая выдержала многочисленные атаки, начиная от эпохи крестоносцев и войны с Москвой в 1655 г.; эмблема небольшой страны по-прежнему ожидает угрозу с востока.

В этом году страна отмечает 25-ю годовщину освобождения от советской оккупации.

Многие литовские политики старшего возраста были молодыми людьми во время борьбы за независимость от Москвы в 1990 г., и все они слишком хорошо помнят экономическую блокаду Балтийских стран.

Даля Грибаускайте, президент Литвы, назвала Россию «страной, которая не только угрожает своим соседям, но также организовывает войну против своих соседей [...] это такой же международный терроризм, как мы видим в Ираке и Сирии». Когда ее попросили уточнить, приравнивает ли она Исламское государство к России, она сказала: «Да. Я думаю, что Россия терроризирует своих соседей и использует террористические методы».

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус также очень хорошо помнит о своем детстве в советской Литве и понимает чувства своего президента. «Я не был бы честен с вами, если бы сказал, что наши люди чувствуют себя расслабленно», – сказал он мне в интервью. «Они, безусловно, нервничают, они не знают, что будет дальше, и это объясняет нашу позицию (в отношении России). Когда кто-то думает, что то, что происходит в Украине, это где-то далеко от нас и не касается нашей жизни – это иллюзия. Мы не можем чувствовать себя расслаблено».

Лариса Дмитриева – литовский депутат от русского меньшинства. «Община, в которой я живу, не верит в то, что это реальная опасность, – говорит она, – но если вы все время слышите об этом, вы начинаете думать, что это возможно. Люди не хотят, чтобы такая ситуация возникла, и это их пугает». Она опасается того, что из-за всех этих разговоров о подготовке к войне, Литва может неосознанно оказаться в реальном конфликте с Россией.