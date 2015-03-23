В Британии появились первые пластиковые деньги (фото, видео)

В Шотландии поступили в обращение первые в Великобритании пластиковые деньги. Об этом сообщают BBC News. Купюры достоинством пять фунтов напечатал местный коммерческий банк Clydesdale, имеющий право выпускать собственные банкноты, передает Lenta.ru.

Всего планируется напечатать около двух миллионов таких купюр. Выпуск пластиковых денег приурочен к 125-летию постройки моста через залив Ферт-оф-Форт. На банкноте изображен создатель этого сооружения, инженер Уильям Аррол.

В 2016 году деньги из полимерных материалов должны поступить в обращение в Англии. В декабре 2013-го отмечалось, что на банкноте в пять фунтов будет изображен бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, а на десятифунтовой купюре — писательница Джейн Остин — автор романа «Гордость и предубеждение».

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Первые пластиковые банкноты были выпущены в Австралии в конце 1980-х годов. В настоящее время такие деньги используют более чем в 20 странах, включая Израиль, Новую Зеландию, Канаду и Китай.

Купюры из полимерных материалов дороже бумажных в изготовлении, при этом служат в 2,5 раза дольше из-за того, что не подвергаются воздействию влаги и грязи. В среднем бумажные банкноты в зависимости от номинала служат от 5,5 до 15 лет.